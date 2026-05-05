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Villas avec jardin à vendre en Municipalité de Pomorié, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Pomorié, Bulgarie
Villa 3 chambres
Pomorié, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 167 m²
Nombre d'étages 2
🏡Elégante Villa avec cour spacieuse à Victoria Hill - Documents prêts!Nous portons à votre a…
$437,957
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Pomorié, Bulgarie

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