avec garage Studios à vendre en Municipalité de Pomorié, Bulgarie

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Akheloï
5
1 propriété total trouvé
Studio dans Akheloï, Bulgarie
Studio
Akheloï, Bulgarie
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 1/5
Un studio conçu avec soin dans un emplacement balnéaire privilégié dans un complexe résident…
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Développeur
Libro Group
Langues
English, Русский
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Pomorié, Bulgarie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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