  2. Bulgarie
  3. Municipalité de Pomorié
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en Municipalité de Pomorié, Bulgarie

Akheloï
3
4 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Akheloï, Bulgarie
Penthouse 2 chambres
Akheloï, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 155 m²
Description de l'objet:Nous vous proposons un appartement de 3 pièces d'une superficie de 15…
$184,099
Penthouse 2 chambres dans Akheloï, Bulgarie
Penthouse 2 chambres
Akheloï, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 155 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons un appartement de 3 pièces d'une superficie de 1…
$179,834
Penthouse 2 chambres dans Akheloï, Bulgarie
Penthouse 2 chambres
Akheloï, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 155 m²
Description de l'objet:Nous vous proposons un appartement de 3 pièces d'une superficie de 15…
$180,426
Penthouse 1 chambre dans Pomorié, Bulgarie
Penthouse 1 chambre
Pomorié, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 5/6
$81,996
Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Pomorié, Bulgarie

