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Maisons avec garage à vendre en Polski Trambesh, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Polski Trambesh, Bulgarie
Maison 4 chambres
Polski Trambesh, Bulgarie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
IBG Real Estates est heureux d'offrir cette confortable maison à étages située dans un villa…
$153,552
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Agence
IBG REAL ESTATES LTD
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