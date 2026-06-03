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Loyer mensuel de condos en Oblast de Plovdiv, Bulgarie

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Copropriété 1 chambre dans Plovdiv, Bulgarie
Copropriété 1 chambre
Plovdiv, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 7
$582
par mois
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Agence
Bulgarian Expert
Langues
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