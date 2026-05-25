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Loyer mensuel de appartements en Oblast de Plovdiv, Bulgarie

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Appartement 1 chambre dans Plovdiv, Bulgarie
Appartement 1 chambre
Plovdiv, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 7/13
Le nouveau complexe résidentiel de Gerbera
$524
par mois
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Agence
Bulgarian Expert
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English, Русский, Български
Appartement 1 chambre dans Plovdiv, Bulgarie
Appartement 1 chambre
Plovdiv, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
$489
par mois
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Bulgarian Expert
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