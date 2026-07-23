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Maisons à vendre en Pepelina, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Pepelina, Bulgarie
Maison 2 chambres
Pepelina, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 2
IBG Real Estates est heureux d'offrir cette maison de campagne bien entretenue, située dans …
$25,755
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Agence
IBG REAL ESTATES LTD
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