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Penthouses avec terrasse à vendre en Bulgarie

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Oblast de Bourgas
24
Nessebar
6
Sveti Vlas
7
Akheloï
5
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2 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Nessebar, Bulgarie
Penthouse 2 chambres
Nessebar, Bulgarie
Nombre de pièces 5
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Sol 7/7
🏡 📏 🛏️ 2 с💼 🍽 🍳 ‍♂️ C'est la raison.🛁 2 сану🚪 🌿 📩 —
$285,602
T.V.A.
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Agence
Bulgarian Expert
Langues
English, Русский, Български
Penthouse 2 chambres dans Akheloï, Bulgarie
Penthouse 2 chambres
Akheloï, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 224 m²
Sol 6/6
🏡 Description du bien Nous vous proposons un penthouse exclusif de 3 pièces situé dans le…
$170,688
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Agence
Nils Ott Real Estates
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Caractéristiques des propriétés en Bulgarie

avec Garage
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avec Vue sur la mer
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Bon marché
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