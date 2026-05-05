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Penthouses avec terrasse à vendre en Municipalité de Nessebar, Bulgarie

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Sveti Vlas
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1 propriété total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Nessebar, Bulgarie
Penthouse 2 chambres
Nessebar, Bulgarie
Nombre de pièces 5
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Sol 7/7
🏡 📏 🛏️ 2 с💼 🍽 🍳 ‍♂️ C'est la raison.🛁 2 сану🚪 🌿 📩 —
$285,602
T.V.A.
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Bulgarian Expert
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Nessebar, Bulgarie

avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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