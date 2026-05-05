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Maisons avec terrasse à vendre en Municipalité de Nessebar, Bulgarie

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Sveti Vlas
29
3 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Sveti Vlas, Bulgarie
Maison 3 chambres
Sveti Vlas, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
Nombre d'étages 2
Votre maison de famille au bord de la mer à St. Vlas - Cozness, style et nature en un seul e…
$432,131
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Villa 5 chambres dans Kocharitsa, Bulgarie
Villa 5 chambres
Kocharitsa, Bulgarie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 262 m²
Nombre d'étages 3
🏡 Description du bien Nous proposons à la vente une villa exclusive de deux étages avec p…
$468,109
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Nils Ott Real Estates
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Maison de ville 3 chambres dans Kocharitsa, Bulgarie
Maison de ville 3 chambres
Kocharitsa, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 153 m²
Nombre d'étages 3
Grand Village: Maison de ville de luxe à deux étages avec cheminée et vue sur la montagne!Vo…
$204,495
T.V.A.
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Bulgarian Expert
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AdriastarAdriastar
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Types de propriétés en Municipalité de Nessebar

villas
bungalows
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Nessebar, Bulgarie

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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