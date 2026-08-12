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Demeures à vendre en Bulgarie

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2 propriétés total trouvé
Manoir 2 chambres dans Nessebar, Bulgarie
Manoir 2 chambres
Nessebar, Bulgarie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
$135,026
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Manoir 4 chambres dans Sofia City, Bulgarie
Manoir 4 chambres
Sofia City, Bulgarie
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 100 m²
Nombre d'étages 3
Maison moderne à vendre, Bankya, SofiaBestay Property présente une maison avec une architect…
$799,688
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Caractéristiques des propriétés en Bulgarie

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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