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Hôtels à vendre en Letnitsa, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Hôtel 1 319 m² dans Letnitsa, Bulgarie
Hôtel 1 319 m²
Letnitsa, Bulgarie
Nombre de pièces 23
Chambres 23
Nombre de salles de bains 21
Surface 1 319 m²
Nombre d'étages 3
Exploitation de l'hôtel Business à vendre IBG Real Estates est heureux d'offrir à la vente u…
$993,356
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Agence
IBG REAL ESTATES LTD
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