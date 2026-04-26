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Hôtels à vendre en Kazanlak, Bulgarie

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Hôtel dans Kazanlak, Bulgarie
Hôtel
Kazanlak, Bulgarie
Description de l'objet: L'Hôtel Alisa est un hôtel moderne de bien-être à Pavel Banya, près …
$3,16M
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Agence
Nils Ott Real Estates
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