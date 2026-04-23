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Villas à vendre en Kavarna, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Bojurets, Bulgarie
Villa 4 chambres
Bojurets, Bulgarie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 190 m²
Description de l'objet: Nous vous proposons une villa unique, nouvellement construite, const…
$708,425
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Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Kavarna, Bulgarie

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