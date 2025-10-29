Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec jardin à vendre en Municipalité de Kameno, Bulgarie

2 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Vinarsko, Bulgarie
Maison 2 chambres
Vinarsko, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Nombre d'étages 1
Nous vous proposons une maison de plain-pied avec jardin dans le village de Vinarsko, dans l…
$96,896
Maison 1 chambre dans Trastikovo, Bulgarie
Maison 1 chambre
Trastikovo, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Nombre d'étages 1
Nous vous proposons une maison de plain-pied non meublée avec jardin dans le village de Trus…
$64,106
