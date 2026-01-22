Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec garage à vendre en Municipalité de Kameno, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Vinarsko, Bulgarie
Maison 2 chambres
Vinarsko, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 83 m²
Nombre d'étages 2
Nous proposons une maison à deux étages avec jardin et garage dans le village de Vinarsko, d…
$151,235
Agence
GINY DOM
Langues
English, Русский, Français, Български
