Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. General Toshevo
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en General Toshevo, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Hôtel 75 m² dans Izvorovo, Bulgarie
Hôtel 75 m²
Izvorovo, Bulgarie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Description de l'objet: Nous vous présentons une maison unifamiliale accueillante dans le ch…
$37,932
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller