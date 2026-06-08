Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Dve Mogili
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Dve Mogili, Bulgarie

;
1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Dve Mogili, Bulgarie
Maison 4 chambres
Dve Mogili, Bulgarie
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
IBG Real Estates est ravi de présenter cette propriété vraiment spéciale, offrant deux maiso…
$50,667
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
IBG REAL ESTATES LTD
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Български
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Dve Mogili, Bulgarie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller