Appartement 1 chambre dans Shkorpilovtsi, Bulgarie
Appartement 1 chambre
Shkorpilovtsi, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 3/5
Nous vous proposons un spacieux appartement T2 meublé avec goût dans le complexe « Eco Park …
$83,000
Appartement 2 chambres dans Shkorpilovtsi, Bulgarie
Appartement 2 chambres
Shkorpilovtsi, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Sol 3/6
Nous vous proposons un spacieux appartement deux chambres, meublé avec goût et offrant une v…
$119,500
Appartement 1 chambre dans Shkorpilovtsi, Bulgarie
Appartement 1 chambre
Shkorpilovtsi, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 3/6
Nous vous proposons un spacieux appartement T2 meublé avec goût, situé en PREMIÈRE LIGNE DE …
$72,998
