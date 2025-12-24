Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Appartements à vendre en Dolni Chiflik, Bulgarie

Appartement 2 chambres dans Shkorpilovtsi, Bulgarie
Appartement 2 chambres
Shkorpilovtsi, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Sol 4/4
Nous proposons un spacieux appartement de deux chambres, élégamment meublé, avec vue panoram…
$136,320
Caractéristiques des propriétés en Dolni Chiflik, Bulgarie

