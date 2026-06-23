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Maisons avec jardin à vendre en Oblast de Dobritch, Bulgarie

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Baltchik
9
General Toshevo
3
1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Odrintsi, Bulgarie
Maison 2 chambres
Odrintsi, Bulgarie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Nombre d'étages 1
À vendre est un objet rarement présenté sur le marché - une maison d'hôtes entièrement prête…
$167,767
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Bon marché
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