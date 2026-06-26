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Location courte durée appartements en Tchernomorets, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Tchernomorets, Bulgarie
Appartement 1 chambre
Tchernomorets, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 3
🏠Nous offrons un court-terme (à partir de 10 jours) ou long-terme (à partir de 12 mois - 350…
$40
par nuit
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Agence
Bulgarian Expert
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