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Loyer mensuel de appartements en Tchernomorets, Bulgarie

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2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Tchernomorets, Bulgarie
Appartement 1 chambre
Tchernomorets, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 1/4
We offer a stylish two-room apartment in picturesque Chernomorets, where the comfort of home…
$401
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Bulgarian Expert
Langues
English, Русский, Български
Appartement 1 chambre dans Tchernomorets, Bulgarie
Appartement 1 chambre
Tchernomorets, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 3/4
C'est un excellent choix pour ceux qui recherchent un logement simple, propre et entièrement…
$401
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