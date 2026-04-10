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Hôtels à vendre en Tchernomorets, Bulgarie

1 propriété total trouvé
Hôtel 210 m² dans Tchernomorets, Bulgarie
Hôtel 210 m²
Tchernomorets, Bulgarie
Nombre de salles de bains 2
Surface 210 m²
Description of object: We are offering a large house in Chernomorets for sale, located only …
$233,766
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Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
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