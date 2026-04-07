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Hôtels à vendre en Chepelare, Bulgarie

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Hôtel dans Tchepelare, Bulgarie
Hôtel
Tchepelare, Bulgarie
Description of object: For sale is a successfully operated family hotel located in the centr…
$1,86M
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Agence
Nils Ott Real Estates
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