  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Byala
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Byala, Bulgarie

propriété commerciale
5
1 propriété total trouvé
Hôtel 80 m² dans Goritsa, Bulgarie
Hôtel 80 m²
Goritsa, Bulgarie
Chambres 2
Surface 80 m²
Description of object: We present to you a house in the well-established village of Goritsa,…
$41,289
Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
