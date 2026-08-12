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Location courte durée appartements en Oblast de Bourgas, Bulgarie

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3 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Tchernomorets, Bulgarie
Appartement 1 chambre
Tchernomorets, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 3
🏠Nous offrons un court-terme (à partir de 10 jours) ou long-terme (à partir de 12 mois - 350…
$40
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Bulgarian Expert
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Appartement 1 chambre dans Nessebar, Bulgarie
Appartement 1 chambre
Nessebar, Bulgarie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 27 m²
Sol 1/5
✅ Tout à proximité: À distance de marche supermarché Mladost, Shell, pharmacies et restauran…
$34
par nuit
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Appartement 1 chambre dans Sveti Vlas, Bulgarie
Appartement 1 chambre
Sveti Vlas, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 1/6
A louer un confortable appartement de 2 pièces (1+1) sur la première ligne à St. Vlas, compl…
$52
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