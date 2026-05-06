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Appartements Piscine à vendre en Oblast de Blagoevgrad, Bulgarie

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Bansko
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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Mesta, Bulgarie
Appartement 1 chambre
Mesta, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 4/5
Nous proposons un spacieux appartement meublé d'une chambre avec vue sur la montagne, situé …
$106,030
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Types de propriétés en Oblast de Blagoevgrad

1 BHK

Caractéristiques des propriétés en Oblast de Blagoevgrad, Bulgarie

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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