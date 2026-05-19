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Appartements avec garage à vendre en Municipalité de Bansko, Bulgarie

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Appartement 1 chambre dans Bansko, Bulgarie
Appartement 1 chambre
Bansko, Bulgarie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Nombre d'étages 5
Appartement 1+1 d'une superficie de 65,59 m2 au 3ème étage dans un complexe fermé premium da…
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Bansko, Bulgarie

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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