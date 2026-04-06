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Appartements à vendre en Asenovgrad, Bulgarie

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Appartement 2 chambres dans Assénovgrad, Bulgarie
Appartement 2 chambres
Assénovgrad, Bulgarie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 73 m²
Sol 2/4
Nous portons à votre attention un nouvel immeuble résidentiel de quatre étages à Asenovgrad.…
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