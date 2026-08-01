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Villas à vendre en Akheloï, Bulgarie

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Akheloï, Bulgarie
Villa 3 chambres
Akheloï, Bulgarie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 179 m²
Description de l'objet: A vendre est une maison individuelle de 4 pièces dans le complexe ré…
$127,829
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Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
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