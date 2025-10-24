Complexe touristique Tourist complex "Voloso"

A vendre un complexe touristique prometteur sur les rives du lac Voloso.

Le lac Voloso est le lac le plus pur, la perle du réseau d'eau du parc national des lacs Braslav (Bélarus).

Le lac est situé à 11 km au nord-est de la ville de Braslav et appartient au bassin de la rivière Druika. La surface de l'eau est de 4,21 km2, et la profondeur maximale est de 29,3 m. Les eaux du lac sont propres et transparentes tout au long de l'année.

Le lac est aussi connu comme un habitat pour les crustacés reliques qui ont survécu dans ce réservoir après la fin de la dernière période glaciaire. Certaines espèces de poissons rares y sont également présentes, y compris l'anguille et le corégone.

Le lac Voloso est entouré de tous les côtés par la forêt, ce qui lui donne un look pittoresque.

C'est une offre rare pour les investisseurs de l'industrie touristique !

Le complexe touristique comprend:

5 chalets de deux étages d'une superficie de 180m/sq chacun.

complexe de bain d'une superficie de 160m/sq.

restaurant 300m/sq.

poste de sécurité 15 m/sq.

terrain de 1 ha

Les bâtiments du complexe touristique sont actuellement à différents degrés de préparation : le restaurant est prêt à 25 %, le sauna est prêt à 50 % et les chalets sont prêts à 70 %.

Perspectives pour l'emplacement du complexe touristique:

Le complexe "Voloso" est situé à quelques dizaines de mètres de la rive du lac. Dans le quartier - seulement de belles prairies, des champs et des forêts. La route vers Braslav est à environ un kilomètre.

Le complexe a un emplacement très avantageux, car il sera inclus dans une zone touristique populaire avec un grand potentiel à l'intérieur des frontières de trois pays - la Lituanie, la Lettonie et la Biélorussie.

Le développement de l'infrastructure touristique de la Biélorussie contribue à la croissance de l'intérêt des touristes dans la région de Braslav, principalement en raison des stations sanitaires, une série de nouveaux fermes pour les loisirs privés et le célèbre festival de musique Viva Braslav.

À l'avenir, des travaux sont en cours pour créer des programmes européens de développement de l'industrie touristique en Lituanie, en Lettonie et en Biélorussie sur ce territoire.

Le complexe Voloso est parfait pour diriger et développer le tourisme dans cette région populaire.

En outre:

Le propriétaire a développé un concept pour la construction d'un bain de boue, développé des visuels pour la conception de l'extérieur et l'intérieur.

Autour du territoire du complexe il y a des terres d'une ferme paysanne amicale sur une superficie de 56 hectares. Les propriétaires de la ferme soutiennent les perspectives de développement de l'orientation touristique du territoire et sont prêts à rejoindre le projet.



Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=DBOfkXstnmM

Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions concernant les conditions de vente et la valeur souhaitée de la transaction.