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Propriétées résidentielles Piscine à vendre en Lida, Bélarus

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23
1 propriété total trouvé
dans Lida, Bélarus
Lida, Bélarus
Surface 41 m²
1/2 part dans la propriété d'une maison d'habitation est vendue. Approvisionnement en eau et…
$20,000
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Caractéristiques des propriétés en Lida, Bélarus

avec Garage
avec Jardin
Bon marché
Luxe
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