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Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Lida, Bélarus

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appartements
33
maisons
23
10 propriétés total trouvé
Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 73 m²
A vendre maison d'un étage dans le microdistrict jeunesse. La maison dispose de 4 chambres e…
$26,500
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Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 145 m²
Maison à vendre dans la région de Sverdlova. Situé dans la rue. 5 décembre. La maison est gr…
$37,900
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Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 176 m²
Un bâtiment résidentiel fonctionnel dans la rue est à vendre. 1er Hasanovskaya ... Block bri…
$54,000
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International Property AlertInternational Property Alert
Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 91 m²
Maison en brique confortable à vendre à Lida, Klimko St.! Vous cherchez une maison confortab…
$45,000
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Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 61 m²
Sur Sloboda, en bas de la rue. Prolétarien à vendre bonne maison avec commodités, chauffage …
$39,000
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dans Lida, Bélarus
Lida, Bélarus
Surface 41 m²
1/2 part dans la propriété d'une maison d'habitation est vendue. Approvisionnement en eau et…
$20,000
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TekceTekce
Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 84 m²
Immeuble résidentiel à vendre ( sur Sloboda ) sur la rue Dzerjinsky, construit en 2003 ( chi…
$64,000
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Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 98 m²
Désignation des marchandises Maison à vendre dans la zone de l'hôpital, 1970, construite, en…
$35,000
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Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 100 m²
Une maison de type mansard en brique est à vendre à Youth. Superficie totale de 100m2, résid…
$37,000
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Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 93 m²
Maison résidentielle spacieuse à vendre dans le quartier de la jeunesse. La superficie total…
$65,000
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Caractéristiques des propriétés en Lida, Bélarus

avec Jardin
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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