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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Lida, Bélarus

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appartements
33
maisons
23
7 propriétés total trouvé
Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 62 m²
Sur la rue Dzerjinsky sur un grand terrain de 10.26 acres parmi de nombreux thyya et arbuste…
$26,500
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Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 176 m²
Un bâtiment résidentiel fonctionnel dans la rue est à vendre. 1er Hasanovskaya ... Block bri…
$54,000
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Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 109 m²
Maison à vendre près du centre-ville avec un terrain de 15 acres. Avantages de la maison: La…
$30,900
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International Property AlertInternational Property Alert
Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 61 m²
Sur Sloboda, en bas de la rue. Prolétarien à vendre bonne maison avec commodités, chauffage …
$39,000
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dans Lida, Bélarus
Lida, Bélarus
Surface 41 m²
1/2 part dans la propriété d'une maison d'habitation est vendue. Approvisionnement en eau et…
$20,000
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Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 115 m²
Maison de brique à vendre à Lida sur l'avenue Victory, 176. Spacieuse et fiable maison en br…
$28,000
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TekceTekce
Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 100 m²
Une maison de type mansard en brique est à vendre à Youth. Superficie totale de 100m2, résid…
$37,000
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Caractéristiques des propriétés en Lida, Bélarus

avec Garage
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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