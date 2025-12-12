Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de propriétés commerciales en Hrodna, Bélarus

Boutique 200 m² dans Hrodna, Bélarus
Boutique 200 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 200 m²
Nombre d'étages 3
We rent a premises of 200 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno. Location: Rep…
$1,400
par mois
Entrepôt 400 m² dans Hrodna, Bélarus
Entrepôt 400 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 400 m²
Sol 1/1
Location de locaux pour entrepôt, commerce, service automobile, production à 1 km de Grodno,…
Prix ​​sur demande
Bureau 233 m² dans Hrodna, Bélarus
Bureau 233 m²
Hrodna, Bélarus
Nombre de pièces 4
Surface 233 m²
Nombre d'étages 3
The administrative-trading premises on the street. Obukhova, 16. The entire second floor wi…
$3,748
par mois
Propriété commerciale 452 m² dans Hrodna, Bélarus
Propriété commerciale 452 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 452 m²
Nombre d'étages 2
Nous louons une chambre de 451 m2 sur la rue Repin à Grodno.Les locaux peuvent être utilisés…
$3,161
par mois
Boutique 300 m² dans Hrodna, Bélarus
Boutique 300 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 300 m²
Nombre d'étages 3
We rent premises on the street. Antonov in the center of Grodno. Location: Republic of Belar…
$2,100
par mois
Fabrication 853 m² dans Hrodna, Bélarus
Fabrication 853 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 853 m²
Sol 3/3
Nous louons une chambre isolée sur Antonov Street.Lieu: République de Biélorussie, région de…
Prix ​​sur demande
Bureau 154 m² dans Hrodna, Bélarus
Bureau 154 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 154 m²
Sol 2/4
A louer locaux non résidentiels dans le centre même de Grodno avec une belle vue des fenêtre…
$1,848
par mois
Bureau 219 m² dans Hrodna, Bélarus
Bureau 219 m²
Hrodna, Bélarus
Nombre de pièces 4
Surface 219 m²
Sol 3/3
Un espace de vente au détail de 219,8 m2 est loué, situé au troisième étage du centre commer…
Prix ​​sur demande
Bureau 52 m² dans Hrodna, Bélarus
Bureau 52 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 52 m²
Sol 2/2
Rental of administrative premises in the shopping center on Pushkin Street, 31A in Grodno. …
Prix ​​sur demande
Boutique 143 m² dans Hrodna, Bélarus
Boutique 143 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 143 m²
Sol 2/2
Les locaux administratifs sont loués dans la ville. Grodno, 31A Pushkin Street.Excellent emp…
Prix ​​sur demande
Boutique 459 m² dans Hrodna, Bélarus
Boutique 459 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 459 m²
Nombre d'étages 1
Locals commerciaux non résidentiels à louer à Grodno, st. Vroublevsky, 1/2. Superficie total…
$3,529
par mois
Bureau 49 m² dans Hrodna, Bélarus
Bureau 49 m²
Hrodna, Bélarus
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Nombre d'étages 1
Office space and warehouse with a total area of ​​49.4 sq.m.Ceiling height - 3.50. Year of c…
$296
par mois
Boutique 111 m² dans Hrodna, Bélarus
Boutique 111 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 111 m²
Nombre d'étages 3
We rent a premises of 111 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno.Name- Retail p…
$777
par mois
Entrepôt 55 m² dans Hrodna, Bélarus
Entrepôt 55 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 55 m²
Nombre d'étages 1
Rent a warehouse on the street. Industrialnaya, 17 in Grodno. The total area of ​​the facili…
$328
par mois
Entrepôt 276 m² dans Hrodna, Bélarus
Entrepôt 276 m²
Hrodna, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 276 m²
Nombre d'étages 1
Multifunctional premises for rent on the street. Lidskaya, 15A in Grodno (between the traffi…
$966
par mois
Boutique 71 m² dans Hrodna, Bélarus
Boutique 71 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 71 m²
Nombre d'étages 2
A completely finished commercial in the central part of the city of Grodno. Location: Grodno…
$936
par mois
Entrepôt 139 m² dans Hrodna, Bélarus
Entrepôt 139 m²
Hrodna, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 139 m²
Nombre d'étages 1
Multifunctional premises for rent on the street. Lidskaya, 15A in Grodno (between the traffi…
$482
par mois
Boutique 467 m² dans Hrodna, Bélarus
Boutique 467 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 467 m²
Nombre d'étages 3
We rent premises from 16 sq.m. up to 300 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno…
$3,270
par mois
Entrepôt 67 m² dans Hrodna, Bélarus
Entrepôt 67 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 67 m²
Nombre d'étages 1
Rent on the street. Industrialnaya, 17 in Grodno. Total area of ​​the facility is 67.4 sq.m.…
$337
par mois
Propriété commerciale 74 m² dans Hrodna, Bélarus
Propriété commerciale 74 m²
Hrodna, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 74 m²
Sol 1
Nous offrons des locaux commerciaux de location à long terme sur Parkova Street, 2.Emplaceme…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale 219 m² dans Hrodna, Bélarus
Propriété commerciale 219 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 219 m²
Nombre d'étages 2
Nous louons une chambre de 219 m2 sur la rue Repina à Grodno.Les locaux peuvent être utilisé…
$1,724
par mois
Propriété commerciale 56 m² dans Hrodna, Bélarus
Propriété commerciale 56 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 56 m²
Nombre d'étages 2
Nous louons une chambre de 56 m2 sur la rue Repin à Grodno.Les locaux peuvent être utilisés …
$338
par mois
Boutique 150 m² dans Hrodna, Bélarus
Boutique 150 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
We rent isolated premises on the street. Antonov in the center of Grodno. Location: Republic…
$2,271
par mois
Propriété commerciale 817 m² dans Hrodna, Bélarus
Propriété commerciale 817 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 817 m²
Sol 1/1
Louer une station d'entretien sur la rue Publishing, 26A à Grodno.L'installation comprend de…
Prix ​​sur demande
