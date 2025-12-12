Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Hrodna
  4. Location longue durée
  5. Bureau

Loyer mensuel de des bureaux en Hrodna, Bélarus

5 propriétés total trouvé
Bureau 233 m² dans Hrodna, Bélarus
Bureau 233 m²
Hrodna, Bélarus
Nombre de pièces 4
Surface 233 m²
Nombre d'étages 3
The administrative-trading premises on the street. Obukhova, 16. The entire second floor wi…
$3,748
par mois
Laisser une demande
Bureau 154 m² dans Hrodna, Bélarus
Bureau 154 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 154 m²
Sol 2/4
A louer locaux non résidentiels dans le centre même de Grodno avec une belle vue des fenêtre…
$1,848
par mois
Laisser une demande
Bureau 219 m² dans Hrodna, Bélarus
Bureau 219 m²
Hrodna, Bélarus
Nombre de pièces 4
Surface 219 m²
Sol 3/3
Un espace de vente au détail de 219,8 m2 est loué, situé au troisième étage du centre commer…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 52 m² dans Hrodna, Bélarus
Bureau 52 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 52 m²
Sol 2/2
Rental of administrative premises in the shopping center on Pushkin Street, 31A in Grodno. …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau 49 m² dans Hrodna, Bélarus
Bureau 49 m²
Hrodna, Bélarus
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Nombre d'étages 1
Office space and warehouse with a total area of ​​49.4 sq.m.Ceiling height - 3.50. Year of c…
$296
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller