Loyer mensuel de magasins en Hrodna, Bélarus

8 propriétés total trouvé
Boutique 200 m² dans Hrodna, Bélarus
Boutique 200 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 200 m²
Nombre d'étages 3
We rent a premises of 200 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno. Location: Rep…
$1,400
par mois
Boutique 300 m² dans Hrodna, Bélarus
Boutique 300 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 300 m²
Nombre d'étages 3
We rent premises on the street. Antonov in the center of Grodno. Location: Republic of Belar…
$2,100
par mois
Boutique 143 m² dans Hrodna, Bélarus
Boutique 143 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 143 m²
Sol 2/2
Les locaux administratifs sont loués dans la ville. Grodno, 31A Pushkin Street.Excellent emp…
Prix ​​sur demande
Boutique 459 m² dans Hrodna, Bélarus
Boutique 459 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 459 m²
Nombre d'étages 1
Locals commerciaux non résidentiels à louer à Grodno, st. Vroublevsky, 1/2. Superficie total…
$3,529
par mois
Boutique 111 m² dans Hrodna, Bélarus
Boutique 111 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 111 m²
Nombre d'étages 3
We rent a premises of 111 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno.Name- Retail p…
$777
par mois
Boutique 71 m² dans Hrodna, Bélarus
Boutique 71 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 71 m²
Nombre d'étages 2
A completely finished commercial in the central part of the city of Grodno. Location: Grodno…
$936
par mois
Boutique 467 m² dans Hrodna, Bélarus
Boutique 467 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 467 m²
Nombre d'étages 3
We rent premises from 16 sq.m. up to 300 sq.m. on the street Antonov in the center of Grodno…
$3,270
par mois
Boutique 150 m² dans Hrodna, Bélarus
Boutique 150 m²
Hrodna, Bélarus
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
We rent isolated premises on the street. Antonov in the center of Grodno. Location: Republic…
$2,271
par mois
