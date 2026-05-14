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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Voblast de Hrodna, Bélarus

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Hrodna
127
Lida
56
Slonim
76
Navahroudak
24
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81 propriété total trouvé
Chalet dans Sinki, Bélarus
Chalet
Sinki, Bélarus
Surface 130 m²
Maison spacieuse de deux niveaux dans la ville agricole de Sinki ❤️ La maison d'une superfic…
$49,900
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Maison dans Dubrovienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Dubrovienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 46 m²
Une maison à vendre à Novoselki est une excellente option pour ceux qui recherchent l'espace…
$19,900
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Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 61 m²
Sur Sloboda, en bas de la rue. Prolétarien à vendre bonne maison avec commodités, chauffage …
$39,000
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Maison dans Slonim, Bélarus
Maison
Slonim, Bélarus
Surface 70 m²
Une maison à vendre. Des réunions. La superficie totale de la maison est de 70.0 m2, résiden…
$25,000
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Maison dans Radun, Bélarus
Maison
Radun, Bélarus
Surface 118 m²
Une part de la maison est à vendre à GP. Radun du district de Voronov. Grande option pour un…
$18,300
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Maison dans Dzyatlava, Bélarus
Maison
Dzyatlava, Bélarus
Surface 114 m²
La maison est située sur la rue centrale près du centre-ville. La superficie totale de la ma…
$25,000
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Melrose VillasMelrose Villas
Maison dans Zyrmunski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Zyrmunski sielski Saviet, Bélarus
Surface 65 m²
A vendre une maison résidentielle confortable dans le village de Zalessky. Un endroit idéal …
$9,000
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Maison dans Vierabjevicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Vierabjevicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 65 m²
En vente une maison d'habitation à l'adresse Polberg, 18 (district de Novogrudok). La maison…
$11,991
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Maison dans Hancarski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Hancarski sielski Saviet, Bélarus
A vendre chalet situé dans la résidence ST "Prinemanskoye", quartier Lida. La maison est de …
$10,000
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Maison dans Dzieraviancycki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Dzieraviancycki sielski Saviet, Bélarus
Surface 47 m²
A vendre une bonne maison bien entretenue. La maison dispose de trois chambres, une cuisine,…
$9,000
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Maison dans Kapciouski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kapciouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 83 m²
A vendre un excellent mansard cottage de 2 étages à ST "Niva" à 8 km de Grodno. Le dacha est…
$31,000
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Maison dans Hrodna, Bélarus
Maison
Hrodna, Bélarus
Surface 82 m²
La maison est située sur un terrain à droite de PNV, avec une superficie de 5 acres. Le terr…
$100,000
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Maison dans Hancarski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Hancarski sielski Saviet, Bélarus
Surface 110 m²
Nous offrons à votre attention une maison résidentielle spacieuse avec son propre territoire…
$12,993
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dans Radun, Bélarus
Radun, Bélarus
Surface 60 m²
La moitié de la maison est à vendre dans le village urbain de Radun dans le quartier de Voro…
$15,500
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Maison dans Paulauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Paulauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 70 m²
A vendre une maison résidentielle, loin de l'agitation de la ville à Petralevichi 2. La mais…
$14,000
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Maison dans Kapciouski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kapciouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 24 m²
A vendre dans le partenariat de jardin "Cardannik".Le site est à son extrême, 5 acres dans l…
$11,000
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Chalet dans Valieuka, Bélarus
Chalet
Valieuka, Bélarus
Surface 131 m²
Un chalet chic d'une maison en bois rond entourée d'un magnifique paysage et à côté du lac l…
$199,000
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Maison dans Navahroudak, Bélarus
Maison
Navahroudak, Bélarus
Surface 73 m²
En vente maison résidentielle à 4 par. Sechko, 2, Novogrudok. La superficie totale de 72.9 m…
$25,300
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Maison dans Stancyja Razanka, Bélarus
Maison
Stancyja Razanka, Bélarus
Surface 212 m²
Un immeuble de deux étages à vendre. Rozhanka près de Shchuchin sur la route ferroviaire Mos…
$43,000
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Maison dans Hancarski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Hancarski sielski Saviet, Bélarus
Surface 115 m²
Gîte confortable à vendre dans le pittoresque Dorzh Prix par accord Une excellente option po…
$15,000
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Maison dans Slonim, Bélarus
Maison
Slonim, Bélarus
Surface 88 m²
Offert à la vente une maison d'habitation propre et soignée en ciment 1976 construit sur la …
$25,000
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dans Dubrounia, Bélarus
Dubrounia, Bélarus
Surface 115 m²
Dans les environs immédiats de la ville, une demi-maison (4 pièces) d'une superficie totale …
$27,000
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Maison dans Kasalieuski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kasalieuski sielski Saviet, Bélarus
Surface 135 m²
Vente maison résidentielle D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (district de Novogrudok). La super…
$97,000
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Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 100 m²
Une maison de type mansard en brique est à vendre à Youth. Superficie totale de 100m2, résid…
$37,000
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Maison dans Slonim, Bélarus
Maison
Slonim, Bélarus
Surface 65 m²
Une maison avec un grenier dans la rue des astronautes est à vendre. Surface totale -65.3 m2…
$23,900
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Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 115 m²
Maison de brique à vendre à Lida sur l'avenue Victory, 176. Spacieuse et fiable maison en br…
$28,000
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Maison dans Slonim, Bélarus
Maison
Slonim, Bélarus
Surface 54 m²
C'est une maison à vendre. C'est Sinichkin. La maison est en bois, bordée de briques. Surfac…
$30,800
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Maison dans Radun, Bélarus
Maison
Radun, Bélarus
Surface 98 m²
Une maison confortable à vendre à G.P. Radun, quartier Voronovsky sur la rue Dzerjinsky. Sit…
$21,500
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Maison dans Dubrovienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Dubrovienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 51 m²
Ferme à vendre à la périphérie de Lida à Pridybayly, à 5-10 minutes en voiture de la ville d…
$5,900
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Maison dans Smarhon, Bélarus
Maison
Smarhon, Bélarus
Surface 125 m²
Maison 3 niveaux 124 m2, 4 pièces, chauffage au gaz, grand sous-sol, garage, salle de bain ❤…
$120,000
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