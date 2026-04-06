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Propriétées résidentielles à vendre en Michaliskauski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Michaliskauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Michaliskauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 92 m²
Un terrain unique avec une maison dans un endroit protégé au-dessus du luxe animé Vilia au p…
$17,857
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Caractéristiques des propriétés en Michaliskauski sielski Saviet, Bélarus

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