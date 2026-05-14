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Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Voblast de Hrodna, Bélarus

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Hrodna
127
Lida
56
Slonim
76
Navahroudak
24
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80 propriétés total trouvé
Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 61 m²
Sur Sloboda, en bas de la rue. Prolétarien à vendre bonne maison avec commodités, chauffage …
$39,000
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Maison dans Slonim, Bélarus
Maison
Slonim, Bélarus
Surface 70 m²
Une maison à vendre. Des réunions. La superficie totale de la maison est de 70.0 m2, résiden…
$25,000
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Maison dans Navahroudak, Bélarus
Maison
Navahroudak, Bélarus
Surface 119 m²
Bâtiment séparé à vendre à Novogrudok sur 1 per. Rue Volchetsky (construction en conserve). …
$25,000
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Maison dans Radun, Bélarus
Maison
Radun, Bélarus
Surface 118 m²
Une part de la maison est à vendre à GP. Radun du district de Voronov. Grande option pour un…
$18,300
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Maison dans Slonim, Bélarus
Maison
Slonim, Bélarus
Surface 230 m²
A vendre bloc confortable avec finition rugueuse et excellente disposition de la maison de 2…
$58,000
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Maison dans Siankouscynski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Siankouscynski sielski Saviet, Bélarus
Surface 122 m²
Une maison spacieuse et chaleureuse à vendre dans le village. La coupe. La superficie totale…
$42,000
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MontbelMontbel
Maison dans Hancarski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Hancarski sielski Saviet, Bélarus
Surface 110 m²
Nous offrons à votre attention une maison résidentielle spacieuse avec son propre territoire…
$12,993
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dans Radun, Bélarus
Radun, Bélarus
Surface 60 m²
La moitié de la maison est à vendre dans le village urbain de Radun dans le quartier de Voro…
$15,500
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Chalet dans Valieuka, Bélarus
Chalet
Valieuka, Bélarus
Surface 131 m²
Un chalet chic d'une maison en bois rond entourée d'un magnifique paysage et à côté du lac l…
$199,000
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Maison dans Padlabienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Padlabienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 184 m²
La maison est en vente, comme une couverture de magazines !Maison incroyablement confortable…
Prix ​​sur demande
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Maison dans Slonim, Bélarus
Maison
Slonim, Bélarus
Surface 136 m²
A vendre maison en brique de plusieurs niveaux sur Volnoye Lane, avec une superficie totale …
$64,500
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Maison dans Navahroudak, Bélarus
Maison
Navahroudak, Bélarus
Surface 73 m²
En vente maison résidentielle à 4 par. Sechko, 2, Novogrudok. La superficie totale de 72.9 m…
$25,300
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Maison dans Stancyja Razanka, Bélarus
Maison
Stancyja Razanka, Bélarus
Surface 212 m²
Un immeuble de deux étages à vendre. Rozhanka près de Shchuchin sur la route ferroviaire Mos…
$43,000
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Maison dans Hancarski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Hancarski sielski Saviet, Bélarus
Surface 115 m²
Gîte confortable à vendre dans le pittoresque Dorzh Prix par accord Une excellente option po…
$15,000
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Maison dans Slonim, Bélarus
Maison
Slonim, Bélarus
Surface 88 m²
Offert à la vente une maison d'habitation propre et soignée en ciment 1976 construit sur la …
$25,000
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dans Dubrounia, Bélarus
Dubrounia, Bélarus
Surface 115 m²
Dans les environs immédiats de la ville, une demi-maison (4 pièces) d'une superficie totale …
$27,000
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Maison dans Kasalieuski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kasalieuski sielski Saviet, Bélarus
Surface 135 m²
Vente maison résidentielle D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (district de Novogrudok). La super…
$97,000
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Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 100 m²
Une maison de type mansard en brique est à vendre à Youth. Superficie totale de 100m2, résid…
$37,000
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Maison dans Lyubcha, Bélarus
Maison
Lyubcha, Bélarus
Surface 80 m²
Il est à vendre à Ag. Lubcha (Novogrudok R-N), 1 per. Rysinski, 7. La maison est encadrée, b…
$22,100
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Maison dans Slonim, Bélarus
Maison
Slonim, Bélarus
Surface 65 m²
Une maison avec un grenier dans la rue des astronautes est à vendre. Surface totale -65.3 m2…
$23,900
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Maison dans Slonim, Bélarus
Maison
Slonim, Bélarus
Surface 230 m²
A vendre bloc confortable avec finition rugueuse et excellente disposition de la maison de 2…
$58,000
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Maison dans Slonim, Bélarus
Maison
Slonim, Bélarus
Surface 54 m²
C'est une maison à vendre. C'est Sinichkin. La maison est en bois, bordée de briques. Surfac…
$30,800
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Maison dans Radun, Bélarus
Maison
Radun, Bélarus
Surface 98 m²
Une maison confortable à vendre à G.P. Radun, quartier Voronovsky sur la rue Dzerjinsky. Sit…
$21,500
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Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 84 m²
Immeuble résidentiel à vendre ( sur Sloboda ) sur la rue Dzerjinsky, construit en 2003 ( chi…
$64,000
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Maison dans Smarhon, Bélarus
Maison
Smarhon, Bélarus
Surface 125 m²
Maison 3 niveaux 124 m2, 4 pièces, chauffage au gaz, grand sous-sol, garage, salle de bain ❤…
$120,000
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Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
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Chalet dans Achmiany, Bélarus
Chalet
Achmiany, Bélarus
Surface 158 m²
Sur un terrain bien entretenu d'une superficie de 0,25 hectares, il y a une maison de type m…
$129,000
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Chalet dans Smarhon, Bélarus
Chalet
Smarhon, Bélarus
Surface 193 m²
Nous présentons à votre attention un chalet en brique de 3 niveaux, entièrement prêt pour l'…
$90,000
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Maison dans Kryvichy, Bélarus
Maison
Kryvichy, Bélarus
Surface 82 m²
Une maison à vendre en 1957.p. En 2025, la reconstruction a été effectuée et toutes les comm…
$12,500
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Maison dans Slonim, Bélarus
Maison
Slonim, Bélarus
Surface 133 m²
A vendre Maison de 2 étages à Slonim dans la rue Maxim Gorky. La superficie totale de la mai…
$45,500
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Maison dans Lida, Bélarus
Maison
Lida, Bélarus
Surface 98 m²
Désignation des marchandises Maison à vendre dans la zone de l'hôpital, 1970, construite, en…
$35,000
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