Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Skidzielski sielski Saviet
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Skidzielski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Skidzielski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Skidzielski sielski Saviet, Bélarus
Surface 133 m²
Maison confortable à vendre dans un endroit magnifique et isolé, où les deux rivières Kotra …
$108,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Skidzielski sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller