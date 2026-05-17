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Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Voblast de Brest, Bélarus

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Baranavitchy
38
Brest
1115
Muchaviecki sielski Saviet
144
Kobryn
63
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95 propriétés total trouvé
dans Oltus, Bélarus
Oltus, Bélarus
Surface 52 m²
Terrain 9081. Une partie de la maison. AutresDemander des informations plus détailléesNos cl…
$12,500
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Maison dans Ciuchinicy, Bélarus
Maison
Ciuchinicy, Bélarus
Surface 200 m²
Terrain 9064. Maison spacieuse dans la banlieue la plus proche de BrestDemander des informat…
$138,900
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Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 325 m²
Terrain 9281. Grande maison à vendre, mkrn. Heather. Inscrivez-vous pour voir le numéro dans…
$173,000
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AdriastarAdriastar
Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 172 m²
Terrain 9302. Un immeuble en moi.Demander des informations plus détailléesNos clients ne pai…
$120,000
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Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 220 m²
Terrain 9189. Maison à terminer.Demander des informations plus détailléesEn vente est une ma…
$61,900
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Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 228 m²
Lot 9160. Une maison à vendre à Sud. Inscrivez-vous pour voir le numéro dans l'annonce. Rega…
$285,000
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Melrose VillasMelrose Villas
Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 173 m²
Lot 9381. Maison moderne dans les nouveaux palaisDemander des informations plus détailléesNo…
$250,000
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Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 119 m²
Lot 9216. Maison dans les palaisDemander des informations plus détailléesEn vente est une ma…
$143,000
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Maison dans Baranavitchy, Bélarus
Maison
Baranavitchy, Bélarus
Surface 232 m²
A vendre une très belle maison dans un endroit calme et confortable, avec toutes les commodi…
$152,648
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Maison dans Zburaz, Bélarus
Maison
Zburaz, Bélarus
Surface 156 m²
It is possible to purchase on credit!A cozy house for year-round living, with all amenities.…
$58,900
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Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 229 m²
Nous aiderons avec les prêts, le capital familial, la vente de votre propriété pour acheter …
$198,000
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Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 112 m²
Nous travaillons du propriétaire ! En achetant cet objet, vous ne payez pas à l'agence une c…
$38,000
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Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 172 m²
Lot 8335. Une partie de la maison donnant sur le lacDemander des informations plus détaillée…
$89,900
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Maison dans Vidamlia, Bélarus
Maison
Vidamlia, Bélarus
Surface 148 m²
Lot 9464. Maison-État dans le conseil du village de VidomlyanskDemander des informations plu…
$249,000
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Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 67 m²
LOT 6552. Fatigué de vivre dans un immeuble ? Fatigué des voisins ? Est-il difficile physiqu…
$57,000
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Maison dans Zabinkauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Zabinkauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 56 m²
Code de l'objet 18225: Acheter cet objet Vous ne payez pas une commission à l'agence ! Nous …
$73,000
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Maison dans Ciuchinicy, Bélarus
Maison
Ciuchinicy, Bélarus
Surface 128 m²
Lot 9492. Maison moderne dans la banlieue de Brest.Demander des informations plus détaillées…
$174,000
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Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 197 m²
Lot 8806. NZKS, salle de bain et garage avec maison d'hôtes à Gershon. Inscrivez-vous pour v…
$62,900
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Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 274 m²
Terrain 9050. Vente d'une maison de 6 chambres. dans le village de Vychulki-Yamno. Inscrivez…
$200,000
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Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 117 m²
Lot 9523. Maison résidentielle dans le microdistrict d'ArkadyDemander des informations plus …
$155,000
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Maison dans Telminski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Telminski sielski Saviet, Bélarus
Surface 97 m²
Lot 9567. Dacha dans la banlieue la plus proche de BrestDemander des informations plus détai…
$45,900
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Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 184 m²
Terrain 9543. Maison résidentielle dans la région de Yamno-Vychulka.Demander des information…
$185,000
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Maison dans Kamianica Zyravieckaja, Bélarus
Maison
Kamianica Zyravieckaja, Bélarus
Surface 192 m²
Lot 9423. Maison à Kamenitsa-ZhirovetskayaDemander des informations plus détailléesGrande ma…
$118,800
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Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 48 m²
Terrain 9427. Un chalet sur un grand terrain sur Kovalevo. Inscrivez-vous pour voir le numér…
$46,000
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Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 199 m²
Nous travaillons pour le propriétaire ! En achetant cet objet, vous ne payez pas de commissi…
$170,000
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Chalet dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 244 m²
Terrain 7142.Demander des informations plus détailléesA vendre une maison résidentielle conf…
$370,000
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Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 162 m²
Lot 9595. Vente d'une maison sur Berezovka, 16 acres. Inscrivez-vous pour voir le numéro dan…
$139,000
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Maison dans Rakitnica, Bélarus
Maison
Rakitnica, Bélarus
Surface 219 m²
Terrain 9421. Box house, garage, bain, hozblock. Rakitnitsky S/S. Inscrivez-vous pour voir l…
$87,500
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Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 223 m²
Lot 8546. Chalet avec garage en micron. Kozlovici. Inscrivez-vous pour voir le numéro dans l…
$170,000
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Maison dans Telmy 2, Bélarus
Maison
Telmy 2, Bélarus
Surface 330 m²
Terrain 9488. Maison spacieuse à Telminskoe S/S.Demander des informations plus détailléesNos…
$159,000
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avec Jardin
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