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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Voblast de Brest, Bélarus

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Baranavitchy
38
Brest
1115
Muchaviecki sielski Saviet
144
Kobryn
63
Montrer plus
86 propriétés total trouvé
dans Oltus, Bélarus
Oltus, Bélarus
Surface 52 m²
Terrain 9081. Une partie de la maison. AutresDemander des informations plus détailléesNos cl…
$12,500
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Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 276 m²
Terrain 9169. Grande maison à vendre dans le Sud. Inscrivez-vous pour voir le numéro dans l'…
$210,000
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Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 143 m²
Lot 9297. Maison moderne à ST sur DubrovkaDemander des informations plus détailléesNos clien…
$149,000
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AdriastarAdriastar
Maison dans Hantsavitchy, Bélarus
Maison
Hantsavitchy, Bélarus
Surface 64 m²
A vendre une maison résidentielle au cœur de la ville à l'adresse Gantsevichi, Revolutionary…
$9,668
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Maison dans Muchaviec, Bélarus
Maison
Muchaviec, Bélarus
Surface 300 m²
Je vends la maison. Une mouche, per. ShadyLe domaine est situé dans un endroit pittoresque, …
$199,900
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Maison dans Telminski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Telminski sielski Saviet, Bélarus
Surface 40 m²
Terrain 9098. Maison résidentielle à ST près de l'étang.Demander des informations plus détai…
$69,000
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GrekodomGrekodom
Maison dans Baranavitchy, Bélarus
Maison
Baranavitchy, Bélarus
Surface 307 m²
A vendre une très belle et spacieuse maison dans un endroit calme et confortable, avec toute…
$213,708
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Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 126 m²
Lot 9185. Partie de l'Europe à Brest.Demander des informations plus détailléesNos clients ne…
$249,000
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Maison dans Vielikarycki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Vielikarycki sielski Saviet, Bélarus
Surface 48 m²
Terrain 9615. Maison à vendre à Pozhezhin. Inscrivez-vous pour voir le numéro dans l'annonce…
$9,500
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Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 172 m²
Terrain 9302. Un immeuble en moi.Demander des informations plus détailléesNos clients ne pai…
$120,000
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Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 228 m²
Lot 9160. Une maison à vendre à Sud. Inscrivez-vous pour voir le numéro dans l'annonce. Rega…
$285,000
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Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 173 m²
Lot 9381. Maison moderne dans les nouveaux palaisDemander des informations plus détailléesNo…
$250,000
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Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 119 m²
Lot 9216. Maison dans les palaisDemander des informations plus détailléesEn vente est une ma…
$143,000
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Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 106 m²
Terrain 9517. Salle de bainsDemander des informations plus détailléesPour ceux qui veulent t…
$55,000
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Maison dans Zburaz, Bélarus
Maison
Zburaz, Bélarus
Surface 156 m²
It is possible to purchase on credit!A cozy house for year-round living, with all amenities.…
$58,900
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Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 172 m²
Lot 8335. Une partie de la maison donnant sur le lacDemander des informations plus détaillée…
$89,900
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Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 64 m²
Lot 8949. Maison d'habitation près du centre de BrestDemander des informations plus détaillé…
$62,000
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dans Baranavitchy, Bélarus
Baranavitchy, Bélarus
Surface 46 m²
Une partie de la maison (a le statut d'appartement) 2025 p.m.! Les communications sont toute…
$51,000
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Maison dans Zabinkauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Zabinkauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 56 m²
Code de l'objet 18225: Acheter cet objet Vous ne payez pas une commission à l'agence ! Nous …
$73,000
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Maison dans Ciuchinicy, Bélarus
Maison
Ciuchinicy, Bélarus
Surface 128 m²
Lot 9492. Maison moderne dans la banlieue de Brest.Demander des informations plus détaillées…
$174,000
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Maison dans Cieliachanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Cieliachanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 61 m²
En vente est une maison de village forte dans le village pittoresque de Borovichi. C'est une…
$6,000
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Maison dans Navasiolkauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Navasiolkauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 85 m²
Un immeuble dans le D. 25 acres de Dieu ! 15 km de Baranovichi.La maison a une bonne base ! …
$9,800
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Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 274 m²
Terrain 9050. Vente d'une maison de 6 chambres. dans le village de Vychulki-Yamno. Inscrivez…
$200,000
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Maison dans Skoki, Bélarus
Maison
Skoki, Bélarus
Surface 59 m²
Lot 9600. Dacha en Motykalsky S/SDemander des informations plus détailléesEn vente maison de…
$23,900
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Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 117 m²
Lot 9523. Maison résidentielle dans le microdistrict d'ArkadyDemander des informations plus …
$155,000
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Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 77 m²
Lot 9585. Maison dans le ST dans la ville de BrestDemander des informations plus détailléesÀ…
$86,000
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Maison dans Telminski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Telminski sielski Saviet, Bélarus
Surface 97 m²
Lot 9567. Dacha dans la banlieue la plus proche de BrestDemander des informations plus détai…
$45,900
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Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 184 m²
Terrain 9543. Maison résidentielle dans la région de Yamno-Vychulka.Demander des information…
$185,000
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Chalet dans Muchaviec, Bélarus
Chalet
Muchaviec, Bélarus
Surface 176 m²
Code de l'objet 30224: Nous travaillons du propriétaire ! Vous n'allez pas payer une commiss…
$99,900
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Maison dans Kamianica Zyravieckaja, Bélarus
Maison
Kamianica Zyravieckaja, Bélarus
Surface 192 m²
Lot 9423. Maison à Kamenitsa-ZhirovetskayaDemander des informations plus détailléesGrande ma…
$118,800
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