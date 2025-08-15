Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Poysdorf, Autriche

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Wilhelmsdorf, Autriche
Appartement 2 chambres
Wilhelmsdorf, Autriche
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 59 m²
Vous avez plusieurs voitures, ou un camping-car, ou un petit camion et n'avez pas d'installa…
$181,525
