Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Arménie
  3. Erevan
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Erevan, Arménie

demeures
27
28 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Erevan, Arménie
Maison 2 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 227 m²
This has been our home since we moved in another country in 1993,for a better future , now i…
$80,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English
Manoir 4 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 4 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 450 m²
Nombre d'étages 2
Maison individuelle à deux étages avec grenier à vendre, ville d'Erevan, district administra…
$650,000
Laisser une demande
Manoir 2 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 2 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Nombre d'étages 2
Le 2ème étage d'une maison privée à deux étages est à vendre, dans la ville d'Erevan, dans l…
$160,000
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Manoir 4 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 4 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
Une maison privée de deux étages à vendre dans la ville d'Erevan, dans le district de Petros…
$400,000
Laisser une demande
Manoir 6 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 6 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 12
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 314 m²
Nombre d'étages 2
Les premier et deuxième étages d'un manoir de cinq étages sont à vendre. Ville d'Erevan, dis…
$700,000
Laisser une demande
Manoir 3 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 3 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 330 m²
Nombre d'étages 3
A three-story detached house for sale, city of Yerevan, Malatia-Sebastia administrative regi…
$170,000
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Manoir 4 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 4 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
Une maison privée de deux étages nouvellement construite est à vendre, dans la ville d'Ereva…
$500,000
Laisser une demande
Manoir 3 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 3 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Nombre d'étages 1
Maison privée à vendre, ville d'Erevan, district administratif d'Ajapnyak, rue Loukachine. L…
$290,000
Laisser une demande
Manoir 2 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 2 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 230 m²
Nombre d'étages 2
A two-story detached house for sale in the city of Yerevan, Ajapnyak administrative district…
$330,000
Laisser une demande
Atlas PropertyAtlas Property
Manoir 2 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 2 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 116 m²
Nombre d'étages 1
Maison individuelle à vendre, Erevan, district administratif de Nork-Marash, rue Armenak Arm…
$350,000
Laisser une demande
Manoir 3 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 3 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
A two-story detached house for sale, in the city of Yerevan, Arabkir administrative district…
$370,000
Laisser une demande
Manoir 4 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 4 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 3
A three-story private house is sold, in the city of Yerevan, on the 1st street of the admini…
$510,000
Laisser une demande
Manoir 4 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 4 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 205 m²
Nombre d'étages 2
Two-story private house for sale, city of Yerevan, Erebuni administrative district, Sari tag…
$305,000
Laisser une demande
Manoir 3 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 3 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
A two-story detached house for sale, in the city of Yerevan, in Nor Nork administrative dist…
$350,000
Laisser une demande
Manoir 2 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 2 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 109 m²
Nombre d'étages 2
A two-story detached house for sale, city of Yerevan, Arabkir administrative district, Sevka…
$171,000
Laisser une demande
Manoir 8 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 8 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 12
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 357 m²
Nombre d'étages 3
A three-story detached house for sale, city of Yerevan, Nor-Marash administrative district, …
$460,000
Laisser une demande
Manoir 4 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 4 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 212 m²
Sol 2/2
$150,000
Laisser une demande
Manoir 4 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 4 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 402 m²
Nombre d'étages 3
Une maison individuelle de trois étages à vendre, dans la ville d'Erevan, dans le district d…
$500,000
Laisser une demande
Manoir 2 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 2 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
Une maison privée de deux étages à vendre, ville d'Erevan, district administratif de Malatia…
$150,000
Laisser une demande
Manoir 7 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 7 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 688 m²
Nombre d'étages 4
$1,28M
Laisser une demande
Manoir 8 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 8 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 9
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 436 m²
Nombre d'étages 3
Maison individuelle de trois étages à vendre, ville d'Erevan, district administratif de Mala…
$750,000
Laisser une demande
Manoir 3 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 3 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 107 m²
Nombre d'étages 1
Maison individuelle de plain-pied à vendre, ville d'Erevan, district administratif de Kanake…
$160,000
Laisser une demande
Manoir 5 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 5 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 409 m²
Nombre d'étages 2
A two-story detached house for sale, city of Yerevan, Ajapnyak administrative district, Asht…
$173,000
Laisser une demande
Manoir 4 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 4 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 3
Une maison individuelle de trois étages à vendre, ville d'Erevan, district administratif de …
$180,000
Laisser une demande
Manoir 6 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 6 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 366 m²
Nombre d'étages 2
Une maison privée de deux étages à vendre, ville d'Erevan, district de Nork-Marashvarchaka, …
$300,000
Laisser une demande
Manoir 3 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 3 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 330 m²
Nombre d'étages 2
A two-story detached house for sale, city of Yerevan, Malatia-Sebastia administrative distri…
$170,000
Laisser une demande
Manoir 3 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 3 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Nombre d'étages 2
Une maison individuelle de deux étages à vendre, dans la ville d'Erevan, district administra…
$410,000
Laisser une demande
Manoir 3 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 3 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 96 m²
Nombre d'étages 1
Maison individuelle de plain-pied à vendre, ville d'Erevan, district administratif d'Erebuni…
$150,000
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Erevan, Arménie

avec Garage
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller