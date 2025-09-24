Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Arménie
  3. Résidentiel
  4. Maison
  5. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Arménie

Erevan
28
Kotayk
8
1 propriété total trouvé
Manoir 4 chambres dans Erevan, Arménie
Manoir 4 chambres
Erevan, Arménie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 3
A three-story private house is sold, in the city of Yerevan, on the 1st street of the admini…
$510,000
Laisser une demande
