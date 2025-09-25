Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Préfecture de Vlorë
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Garage

Penthouses avec garage à vendre en Préfecture de Vlorë, Albanie

Saranda
6
Vlora
11
Bashkia Sarande
6
Attique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Cuke, Albanie
Penthouse 2 chambres
Cuke, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Sol 5/5
Penthouse in the city of Saranda in a new residence. Located on Butrinti Street in one of th…
$590,198
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Préfecture de Vlorë, Albanie

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller