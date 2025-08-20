Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Préfecture de Tirana
  4. Location longue durée
  5. Duplex

Loyer mensuel de duplex en Préfecture de Tirana, Albanie

1 propriété total trouvé
Duplex 2 chambres dans Tirana, Albanie
Duplex 2 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Situé dans l'un des quartiers les plus recherchés de Tirana, près de l'ambassade des Pays-Ba…
$1,862
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
Realting.com
Aller