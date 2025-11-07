Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Albanie
  3. Bashkia Shijak
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Bashkia Shijak, Albanie

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Maminas, Albanie
Maison 2 chambres
Maminas, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 500 m²
Nombre d'étages 1
La maison privée est située entre Durres et Tirana, non loin de l'autoroute dans un village …
$242,812
Agence
Century 21 Eon
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
